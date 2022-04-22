"Ереванский бестселлер". «Тайна драконьего камня» — ведущая. Детская литература, март 2022 г.

ЕРЕВАН, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Авторский проект ИА «Арменпресс» «Ереванский бестселлер» на этой неделе представляет десятку лучших произведений детского и юношеского искусства по данным продаж за март.



На первом месте «Тайна драконьего камня» Артавазда Егиазаряна. Детское и юношеское фэнтези, где встречаются армянские подростки 21 века и древние армянские мифы. 13-летие Ваагна началось катастрофически. Конфликт в школе, дурацкая ситуация, Астхик, девушка ее мечты, даже не смотрит на него, а родители постоянно заняты... Вместо этого именно в этот день Ваагн должен был случайно помочь вернуться к жизни исконному, не очень мифическому существу, которого он сначала испугался, а потом подружился. Но оказывается, не все драконы так дружелюбны к людям, как новый друг Ваагна․․․



На втором месте книга "Боконик". История Боконика встречается в русско-украинском фольклоре, так как имеет аналоги у многих народов. Сюжет встречается и в скандинавских, немецких, узбекских, татарских и других сказках.



На третьем месте известная всем детям сказка «Репка». Сколько поколений выросло и обрело мудрость под этим произведением Атабека Хнкояна!



На четвертом месте сказка «Кто в избушке живет?». Произведение известного детского писателя Владимира Сутеева, увлекшее не одно поколение, поможет ребенку познать окружающий мир. Ведь дети смотрят на мир широко открытыми глазами. Их интересует все, например, почему дятел бьет по дереву, почему паук работает в паутине и т. д. Из этой книги маленькие читатели узнают о местах обитания животных.



«Волк и семеро козлят» находится на пятом месте. Коза-мать, выходя из дома, наставляет своих детей остерегаться бродящего поблизости волка. Воспользовавшись случаем, волк стучится в дверь козьего домика и заявляет, что он их мать. Герой сказки братьев Гримм, хитрый волк, пытается использовать любые методы для достижения цели.



На шестом месте «Чудо-библиотека» Нелли Новем. «Чудо-библиотека» — это приключенческий рассказ, уносящий юного читателя в неожиданные миры воображения, но в то же время очень важный и реальный месседж - о том, что тьму можно преодолеть только через знания, которые являются единственным способом обогатить человеческую жизнь, внутренний мир. Хорошо знакомые нам герои, оказываясь в эпицентре неожиданных приключений, предстают в новом образе и преодолевают испытания с самой вероятной и невероятной отвагой. В этой истории также раскрывается невидимая связь, которая сливает наше прошлое и настоящее, которая является единственным путем к свету, к новым свершениям.



На седьмом месте детская сказка «Три поросенка». Книга позволяет детям узнать о приключениях трех поросят.



На восьмом месте «Жалоба кошки» Ованеса Туманяна. На этот раз известное произведение представлено с помощью оригинальных иллюстраций и головоломок.



Книга «Собака и кошка» на девятом месте. О сюжете этой сказки можно вообще не говорить, ведь он знаком каждому ребенку. Эту сказку Туманяна любят многие.



Сборник "Сказки" одного из самых читаемых авторов всех времен Ованеса Туманяна - десятый. Произведения Туманяна востребованы всеми поколениями, их с удовольствием читают и взрослые. Сказки основаны на народных темах и рассказах.

"Ереванский бестселлер" представила Роза Григорян



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