Норвегия направила Украине 100 зенитных ракетных комплексов "Мистраль" в ответ на просьбу Киева предоставить различные вооружения. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на Минобороны скандинавской страны.

Норвегия уже предоставила Украине, в частности, 2 тыс. противотанковых гранатометов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил Осло направить его стране вооружения, в частности противокорабельные ракеты "Гарпун" и передвижные зенитные ракетные комплексы NASAMS. Кроме того, он заявил о необходимости поставок средств поражения бронетехники, артиллерийских систем.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Как неоднократно подчеркивал Путин, в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, цель заключается в демилитаризации страны, борьбе с боевиками националистических вооруженных формирований.