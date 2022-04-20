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Toshiba приостановила инвестиции в РФ

Toshiba приостановила инвестиции в РФ

Японская Toshiba Group приостановила инвестиции в Россию на фоне спецоперации на Украине. Как передает Арменпресс, об этом, говорится в заявлении корпорации.

Кроме того, Toshiba временно прекратила прием заказов из РФ.

"Мы продолжим следить за ситуацией и надеемся на скорое прекращение конфликта", - говорится в заявлении.

Доля России составляет около 0,2% в консолидированной выручке Toshiba по итогам финансового года, который закончился в марте 2022 года.


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