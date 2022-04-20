Премьер-министр посетил памятник Неизвестному солдату в Александровском парке

МОСКВА, 20 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр РА Никол Пашинян посетил памятник Неизвестному солдату в Александровском парке в Москве, чтобы почтить память воинов, погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.



Как передает корреспондент «Арменпресс», премьер-министр возложил венок к мемориалу и возложил цветы к Вечному огню.

Фото: Геворга Перкуперкяна

Премьер-министр Никол Пашинян находится с двухдневным официальным визитом в Российской Федерации. 20 апреля Премьер-министр встретится с Председателем Государственной Думы РФ Михаилом Мишустиным, Председателем Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным и Председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко. Также запланирован визит премьер-министра в Нижний Новгород.



19 апреля Премьер-министр Республики Армения встретился с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.