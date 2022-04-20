Индия направит на Украину партию медикаментов

Индия в ближайшие дни направит на Украину очередную партию гуманитарной помощи в виде медикаментов. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом сообщил в среду в Twitter заместитель постоянного представителя Индии при ООН Р. Равиндра.

"Понимая тяжелую гуманитарную ситуацию на Украине, Индия направляет помощь в эту и соседние с ней страны. Мы организуем новые поставки медикаментов на Украину в ближайшие дни", - отметил Равиндра.

Индийский дипломат призвал международное сообщество отвечать на гуманитарные нужды на Украине. Он также указал на необходимость обеспечения безопасных коридоров для доставки этой помощи.

Равиндра подчеркнул, что "Индия с самого начала конфликта призывала следовать путем диалога и дипломатии". "Когда под угрозой находятся невинные человеческие жизни, дипломатия должна превалировать в качестве единственного подходящего решения", - заявил он.

Ранее индийское представительство при ООН предлагало не политизировать вопросы гуманитарной помощи Украине. По словам постпреда южноазиатской страны Т. С. Тирумурти, подход к их решению должен исходить из принципов нейтральности и независимости.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он неоднократно подчеркивал, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, цель заключается в демилитаризации и денацификации страны.