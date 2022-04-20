На Босфоре приостановили судоходство
Судоходство на Босфоре приостановлено в обоих направлениях. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду турецкое агентство Анадолу.
"Движение судов у берегов мегаполиса в направлении с севера на юг приостановлено 20 апреля с 02.00 по местному времени, а с юга на север - с 06.15",- следует из сообщения агентства.
Информации о том, когда восстановится движение по проливу, пока не поступало.
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