Президент Евросовета Шарль Мишель приехал в Киев

Президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил в соцсетях, что прибыл с визитом в Киев.

Запись он сопроводил фотографией, сделанной на перроне украинской железной дороги, где его встречают представители украинских властей и представитель ЕС на Украине Матти Маасикас, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.