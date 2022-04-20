Израиль подтверждает готовность принять в Иерусалиме возможную встречу Путина и Зеленского

Израиль подтверждает готовность принять в Иерусалиме возможную встречу лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Как передает Арменпресс, об этом заявил в интервью ТАСС посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.

"Конечно, - сказал дипломат, отвечая на вопрос журналиста. - Но опять же они (Путин и Зеленский) должны принять соответствующее решение". По его словам, Израиль посчитал бы "большой честью" проведение возможных переговоров президентов России и Украины на его территории. "С удовольствием примем встречу в Иерусалиме", - добавил собеседник агентства.

Делегации РФ и Украины могли бы проводить встречи в Иерусалиме, сказал посол Израиля. "Готовы и делегации [РФ и Украины] принимать. То, что было сделано в Турции, может делаться и у нас", - сказал дипломат.

Лидеры РФ и Израиля продолжают регулярные контакты, заявил посол в Москве. "Они, действительно, в регулярном контакте", - сказал дипломат. "Когда будет следующий [контакт], пока не могу точно сказать", - добавил он.

По словам дипломата, "военные действия - это всегда худший вариант". "Всегда больно наблюдать за тем, как люди страдают. Это всегда больно. Будь то мирные жители Украины, будь то жители Донбасса. Если все можно решить другим путем, путем переговоров, то надо решать другим путем", - резюмировал он.