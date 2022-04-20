В Армении расширяются возможности детской паллиативной помощи: будут предоставлены внебольничные услуги
14:06, 20 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 20 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Министерство здравоохранения РА расширяет возможности паллиативной помощи детям. В частности, произойдет переход от стационарного обслуживания к амбулаторному обслуживанию. На пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» заведующая отделом охраны здоровья детей Департамента здоровья детей Министерства здравоохранения РА Лилит Аветисян отметила, что концепция готова, модель уточнена, теперь они на стадии разработки стандартов.
«Модель предполагает следующее: для максимального повышения качества жизни ребенка должны предоставляться комплексные услуги, предусматривающие различные виды ухода», - сказала Лилит Аветисян.
Модель основана на том принципе, что служба детской паллиативной помощи должна быть децентрализована, она должна быть доступна в регионах, общинах, чтобы родителю ребенка не приходилось ездить в Ереван для получения услуги. Услуга должна предоставляться на трех уровнях. Первое звено – это поликлиники и амбулатории. Первостепенной задачей в этой сфере будет найти таких детей, правильно поставить им диагноз, правильно направить, обеспечить определенные элементы детской паллиативной помощи. Второй уровень предполагает наличие некоторых составляющих педиатрической паллиативной помощи в соответствующих отделениях стационаров и, по возможности, организацию вызовов на дом.
«Третий уровень — это создание профессиональной детской паллиативной бригады, отделения, в котором будут задействованы специалисты с особыми профессиональными навыками. Для того, чтобы всего этого добиться, предполагается работа по разным направлениям: подготовка специалистов, оборудование, то есть любая составляющая, которая необходима для оказания надлежащего обслуживания ребенку», — сказала Лилит Аветисян.
Внедрение модели планируется на пробной основе с июля этого года.
В Армении нет точной цифры, сколько детей в год нуждаются в паллиативной помощи. По оценкам, в таких услугах могут нуждаться 3000 детей.
В октябре 2021 года в Гематологическом центре Йоляна открылось детское паллиативное стационарное отделение. Для таких услуг в медицинском комплексе «Арабкир» предусмотрены три койки.
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