Россия предупредила Швецию и Финляндию о последствиях их вступления в НАТО

Россия по двусторонним каналам предупредила Финляндию и Швецию о последствиях их вступления в НАТО. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Брюссель под эгидой США втягивали упомянутые страны в свои структуры давно. Проводились мероприятия по фактическому втягиванию. Ничего нового здесь нет. Другое дело, если они будут идти этим путем, конечно, изменит геополитическую ситуацию в Европе, в непосредственной близости от нашей страны. Мы свои предупреждения все сделали и публично, и по двусторонним каналам. Они об этом знают, удивляться им будет нечему, обо всем их проинформировали, к чему приведет", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее в МИД РФ заявили, что Швеция и Финляндия должны понимать последствия возможного вступления в НАТО для двусторонних отношений с Россией, а также то, как это скажется на европейской системе безопасности.