Более пяти миллионов человек покинули Украину с 24 февраля

Свыше пяти миллионов человек покинули территорию Украины с 24 февраля по 19 апреля, свидетельствуют данные, опубликованные на портале Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Согласно данным УВКБ ООН, почти за два месяца Украину покинули 5 031 306 человек. Более 2,8 миллиона беженцев направились в Польшу, свыше 757 тысяч – в Румынию, около 550 тысяч – в Россию, более 471 тысячи – в Венгрию, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Еще почти 427 тысяч человек уехали в Молдавию, около 343 тысяч – в Словакию, более 23 тысяч – в Белоруссию.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.