Суд выдал ордер на экстрадицию в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Вестминстерский магистратский суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию в США основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Как передает Арменпресс, об этом говорится в распространенном в среду заявлении судебной инстанции.

Теперь дело о выдаче австралийца в Соединенные Штаты, где ему инкриминируются преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации, и грозит 175 лет тюремного заключения, примет глава МВД Великобритании Прити Пател. При этом у защиты Ассанжа остается возможность подать апелляцию в Высокий суд Лондона, если министр примет решение об экстрадиции.

Обращаясь к Ассанжу, судья Голдспринг заявил, что у него нет другого выхода, кроме как вынести этот вердикт и передать дело на рассмотрение главы МВД. "Я обязан направить ваше дело к государственному секретарю (министру - прим. ТАСС), чтобы она приняла решение, экстрадировать вас или нет", - сказал судья. "У вас есть право подать апелляцию в Высокий суд", - сказал он, предупредив, что это нельзя будет сделать до вынесения решения министром и что он должен будет продолжать оставаться в тюрьме.