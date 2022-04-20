Министры иностранных дел Армении и Китая выразили готовность углубить армяно- китайские отношения

ЕРЕВАН, 20 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 20 апреля министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Вангом Йи.



Как сообщили «Арменпресс» в МИД РА, собеседники коснулись 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Китаем, отметив, что в прошлом была проделана большая работа для установления и развития двусторонних отношений - политических, торгово-экономических, гуманитарном и других направлений. Обе стороны выразили готовность решительно укреплять и углублять армяно-китайские отношения.



Удалось использовать большой потенциал в сфере экономического сотрудничества, стимулировать инвестиции, развивать инфраструктуру, преодолевать логистические трудности. В этом контексте подчеркнута необходимость разблокировки транспортно-экономической инфраструктуры региона.



Представляя позицию армянской стороны по установлению мира и стабильности в регионе, Арарат Мирзоян подчеркнул важность переговоров между Арменией и Азербайджаном в различных направлениях, а также роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ в урегулировании Нагорно-карабахского конфликта. Обе стороны обсудили жизнеспособность существующих международно признанных переговорных рамок и продвижение мирного процесса.



Собеседники обменялись мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам региональной и международной повестки дня.