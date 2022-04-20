Около 200 голландских военных войдут в состав боевой группы НАТО в Румынии

Нидерланды направят в Румынию около 200 военнослужащих, которые войдут в состав боевой группы НАТО. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в среду Минобороны страны.

Как отмечается в распространенном ведомством заявлении, голландские военные будут размещены летом на военной базе в городе Чинку в центральной части страны. "На год они войдут в состав группы передового базирования НАТО", - уточнили в министерстве. Группа будет возглавляться Францией и насчитывать около 900 солдат.

Голландское подразделение должно укрепить потенциал сдерживания НАТО путем нахождения в Румынии и участия там в военных учениях. В Минобороны подчеркнули, что усиление восточного фланга альянса осуществляется на фоне проведения РФ специальной военной операции на Украине.

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел в отношении нее масштабные санкции.