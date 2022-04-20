Вице-премьер Матевосян обсудил с губернаторами ряд связанных с субвенционными программами и сельскохозяйственным сезоном

Под председательством вице-премьера Амбарцума Матевосяна с участием министра территориального управления и инфраструктур Гнела Саносяна, губернаторов Армении и руководителей заинтересованных государственных органов сегодня состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы мониторинга реализации завершенных в 2021 году субвенционных программ, была затронута необходимость составления схемы организации дорожного движения общин и введения единой маршрутной сети, а также рассмотрены связанные со сбором доходов областных бюджетов и началом сельскохозяйственного сезона вопросы.

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Арменпресс

в пресс-службе офиса вице-премьера, коснувшись вопроса введения единой маршрутной сети, министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян сообщил, что в завершивших процесс укрупнения общин областях (Ширак, Арагацотн, Тавуш и Гегаркуник) проводятся работы по организации тендеров по выбору организаций, которые будут обслуживать транспортную сеть. В частности, пересматриваются маршруты и графики оптимальных маршрутов областей.

По другому вопросу повестки дня, коснувшись процесса реализации программы господдержки закупки удобрений, заместитель министра экономики Арман Ходжоян сообщил, что в 2022 году в Армению было импортировано в общей сложности 11 тысяч тонн удобрений, 50% из которых – сельскохозяйственного значения. По оперативным данным, на сегодняшний день в регионы Армении уже поставлено 4750 тонн удобрений: процесс продолжается.

Вице-премьер Матевосян поручил губернаторам держать в центре внимания реализуемые в общинах государственные программы, в частности, начавшуюся в рамках программы правительства масштабную инициативу капитального характера “300 школ - 500 детских садов”, а также до истечения гарантийного срока выявлять проблемы/недостатки завершенных субвенционных программ путем проверок и принять меры по их устранению.

В ходе заседания были обсуждены также другие вопросы повестки дня.