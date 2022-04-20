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Власти Армении будут последовательны в проведении демократических реформ: вице- спикер НС принял посла Нидерландов

Власти Армении будут последовательны в проведении демократических реформ: вице- спикер НС принял посла Нидерландов

Вице-спикер Национального Собрания Армении Рубен Рубинян 20 апреля принял Чрезвычайного и Полномочного посла Королевства Нидерландов в Армении Нико Схермерса.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, стороны обсудили текущую ситуацию и вызовы в регионе. Р.Рубинян представил ситуацию в Арцахе вследствие недавних действий азербайджанских подразделений, гуманитарные вопросы.

Вице-спикер НС поблагодарил коллег парламента Нидерландов за принятие резолюций, осуждающих развязанную Азербайджаном против Арцаха осенью 2020 г. 44-дневную войну и ее последствия.

Затронут также процесс демократических реформ в Армении. Р.Рубинян подчеркнул, что власти Армении будут последовательны в проведении начатых реформ.

Собеседники коснулись углубления армяно-нидерландского межпарламентского сотрудничества, необходимости взаимных визитов, осуществления совместных программ на парламентской платформе.


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