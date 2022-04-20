Азиатские индексы - 20-04-22

ТОКИО, 20 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 20 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.86% и составил 27217.85 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.03% и составил 1915.15 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.35% и составил 3151.05 пункта, а HANG SENG снизился на 0.40% и составил 20944.67 пункта.