Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 20-04-22

ЕРЕВАН, 20 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 20 апреля, курс доллара США сократился на 1.62 драмa и составил 469.21 драм. Курс евро вырос на 1.26 драмa и составил 509.33 драм. Курс российского рубля вырос на 0.11 драмa и составил 6.07 драм. Курс британского фунта сократился на 0.38 драмa и составил 612.55 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 90.94 драмa и составила 29627.82 драм. Цена серебра выросла на 2.59 драмa и составила 390.94 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.