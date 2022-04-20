Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил машиностроительный завод «ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Как сообщает корр. Арменпресс, премьер-министра встретил президент компании «ГАЗ» Вадим Сорокин.

В ходе экскурсии премьер-министру были представлены автомобили компании «ГАЗ».

Первый автомобильный завод в России был основан в 1932 году в городе Горьком (ныне Нижний Новгород). Завод является производителем знаменитых автомобилей «Победа», «Волга», «Чайка».

В компании работает более 400 тысяч человек. «ГАЗ» экспортирует свою продукцию более чем в 40 стран мира.