Никол Пашинян посетил машиностроительный завод «ГАЗ» в Нижнем Новгороде
18:09, 20 Апрель, 2022
Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил машиностроительный завод «ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Как сообщает корр. Арменпресс, премьер-министра встретил президент компании «ГАЗ» Вадим Сорокин.
В ходе экскурсии премьер-министру были представлены автомобили компании «ГАЗ».
Первый автомобильный завод в России был основан в 1932 году в городе Горьком (ныне Нижний Новгород). Завод является производителем знаменитых автомобилей «Победа», «Волга», «Чайка».
В компании работает более 400 тысяч человек. «ГАЗ» экспортирует свою продукцию более чем в 40 стран мира.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм