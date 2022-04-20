Подписана Программа сотрудничества Службы принудительного исполнения Армении и Федеральной службы судебных приставов

В рамках официального визита премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна в Российскую Федерацию министр юстиции Республики Армения Карен Андреасян и директор Службы судебных приставов Российской Федерации Дмитрий Аристов подписали «Программу сотрудничества между Службой принудительного исполнения Министерства юстиции Республики Армения и Федеральной службой судебных приставов Российской Федерации на 2022-2023 гг.».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства юстиции, в рамках программы стороны договорились о проведении ряда взаимных визитов в 2022-2023 годах, в том числе:

Визит делегации Федеральной службы судебных приставов в Службу принудительного исполнения министерства юстиции Республики Армения для ознакомления с принудительным исполнением судебных актов.

Участие делегации Службы принудительного исполнения министерства юстиции Республики Армения в Первом международном форуме по вопросам принудительного исполнения.

Министр юстиции Армении Карен Андреасян коснулся также реформ, проводимых в сфере Службы принудительного исполнения, подчеркнув необходимость внедрения цифровых технологий.

В ходе встречи стороны выразили готовность предпринять шаги по углублению сотрудничества между возглавляемыми ими ведомствами, что будет способствовать реформированию Службы принудительного исполнения.