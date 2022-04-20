Захарова заявила, что Россия и Украина продолжают переговоры

Российская и украинская делегации продолжают переговоры по урегулированию ситуации на Украине. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге в среду заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Продолжаются российско-украинские переговоры по урегулированию ситуации на Украине и обеспечению ее нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса. В их повестке вопросы демилитаризации и денацификации, восстановления официального статуса русского языка, признания современных территориальных реалий, включая российскую принадлежность Крыма и независимость ДНР и ЛНР", - указала дипломат.

Захарова заявила, что Киев пытается затянуть переговоры с Москвой, он должен приступить к поиску реалистичных вариантов договоренностей с российской стороной, если по-настоящему привержен переговорному процессу.

"Украинские переговорщики занимаются, увы, ставшим за годы привычным для них делом, а именно пытаются затянуть переговорный процесс, отказываясь проявлять конструктивный подход по приоритетным вопросам, да и иногда просто отказываясь от оперативной реакции на те материалы и предложения, которые делает российская сторона, - отметила дипломат. - Если киевский режим привержен своему желанию, выраженному публично и подтвержденному, вести переговоры, он должен приступить к поиску реалистичных вариантов договоренностей".