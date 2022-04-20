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Премьер-министр Пашинян посетил Нижегородский Кремль

Премьер-министр Пашинян посетил Нижегородский Кремль

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 20 апреля посетил Нижегородский Кремль. Как сообщает корр. Арменпресс, премьер-министр посетил колокольню Нижегородского Кремля, Аллею воинской славы и Михайло-Архангельский собор.

В ходе экскурсии премьер-министр около мемориала «Вечный огонь» почтил память жертв Великой Отечественной войны.

Премьер также посетил Нижегородский государственный художественный музей, где ему были представлены архивные материалы о связях между Республикой Армения и Нижегородской областью РФ.


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