Время в Ереване: 11:07:36,   21 Апрель

Посетителей Эрмитажа эвакуируют из-за сообщения о "минировании"

Посетителей Эрмитажа эвакуируют из-за сообщения о "минировании"

Посетителей Государственного Эрмитажа эвакуируют из-за сообщения о "минировании". Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает музей на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"20-го апреля в Эрмитаж поступило сообщения о минировании здания. Проходит эвакуация посетителей с территории Главного музейного комплекса. 

Сотрудники Службы музейной безопасности совместно с Росгвардией сейчас осматривают экспозиционные залы и служебные помещения.

Посетители с билетами на среду на сеансы, начинающееся с 15.00, могут посетить Главный музейный комплекс в любой другой день", — говорится в публикации.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]