Генсек ООН попросил Путина и Зеленского принять его в Москве и Киеве

Генсек ООН Антониу Гутерреш хотел бы обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским любые срочные шаги, которые могут быть предприняты для прекращения боевых действий на Украине. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Письма отправлены. Идея в том, чтобы посетить обе столицы и встретиться с обоими президентами с целью обсудить любые срочные шаги, которые могут быть предприняты для прекращения боев", - сказал Дюжаррик на брифинге.

"В том, что касается сроков (возможной поездки – ред.): первый этап, так сказать, – это получение ответа от обеих сторон", - добавил он, указав, что пока ответ не получен.