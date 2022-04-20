Глава Евросовета заявил, что санкции ЕС против России рано или поздно охватят нефть и газ

Санкции Евросоюза против России из-за ситуации на Украине рано или поздно охватят сектор нефти и газа. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду глава Евросовета Шарль Мишель на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.

"Рано или поздно мы нацелимся на [сектор] нефти и газа", - сказал он, говоря о будущих ограничительных мерах в отношении России.

По его словам, 27 стран-членов ЕС на постоянной основе обсуждают, "как максимизировать давление на Кремль с целью изменить поведение" российских властей. Он признал, что "это чрезвычайно сложно".

Глава Европейского совета Шарль Мишель в среду прибыл в украинскую столицу.