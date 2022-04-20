Премьер-министр Пашинян посетил Нижний Новгород: официальный визит в РФ завершился

Премьер-министр Никол Пашинян в рамках официального визита в РФ прибыл в Нижний Новгород. В аэропорту премьер-министра встречали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, премьер-министр Республики Армения сначала посетил автомобилестроительное предприятие “Газ” в сопровождении президента компании “Группы ГАЗ” Вадима Сорокина совершил экскурсию и ознакомился с производством.

Затем премьер-министр посетил Нижегородский Кремль, возложил венок к Вечному огню, воздав дань уважения памяти жертв Великой Отечественной войны. Никол Пашинян посетил Нижегородский государственный художественный музей, Колокольню, Аллею воинской славы и Михайло-Архангельский собор.

Премьер-министр провел беседу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, в ходе которой собеседники обсудили возможности развития сотрудничества в различных сферах.

Глава правительства также посетил местную армянскую церковь Святого Всеспасителя, зажег свечу.

Никол Пашинян завершил свой визит в Нижний Новгород встречей с представителями армянской общины, в ходе которой премьер-министр Республики Армения рассказал об итогах своего официального визита в Россию и ответил на различные вопросы. Они коснулись ситуации вокруг Нагорного Карабаха, экономического сотрудничества между Арменией и Россией, реализации инвестиционных программ на Родине и других тем.

Двухдневный официальный визит премьер-министра Пашиняна в Российскую Федерацию завершился.