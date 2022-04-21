Цены на цветные металлы - 20-04-22

ЛОНДОН, 21 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 20 апреля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.25% и составила 3269.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.79% и составила 10223.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.96% и составила 2424.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.78% и составила 33505.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.22% и составила 42995.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.79% и составила 4418.00 долларов США, цена на молибден выросла на 0.05% и составила 42372.80 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 82000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.