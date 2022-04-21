Израиль второй раз за ночь поразил объекты ХАМАС в Газе

Израильские истребители второй раз за ночь нанесли в четверг удар по военному объекту радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на зенитный огонь по самолетам во время предыдущей атаки, нанесенной после запуска ракеты по Израилю. Как передает Арменпресс, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по военному объекту террористической организации ХАМАС в секторе Газа в ответ на зенитную атаку [по израильским самолетам] во время предыдущего удара армии по террористическим объектам в секторе Газа, а также в дополнение к удару, нанесенному ранее этой ночью. Зенитный огонь не поразил цель. Сообщений о ранениях или повреждениях самолетов израильской армии не поступало", - говорится в заявлении.

В пресс-службе ранее сообщили, что в среду вечером радикалы из Газы выпустили одну ракету по Израилю. По данным радиостанции Kan, снаряд не был перехвачен системой ПВО "Железный купол", а упал в районе города Сдерот близ границы с палестинским анклавом, причинив ущерб. В ответ израильские истребители в четверг ночью первый раз поразили в секторе Газа "военный пост и вход в туннель, ведущий к подземному комплексу, содержащему сырье, используемое для производства ракетных двигателей", сообщила пресс-служба. После этого палестинские радикалы выпустили из анклава по Израилю еще четыре ракеты, который были перехвачены системой ПВО "Железный купол", а затем еще одну ракету, которая не перелетела на израильскую территорию.