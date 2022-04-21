В ООН заявили, что гуманитарную помощь на Украине получили более 2,5 млн человек

ООН и сотрудничающие с ней организации доставили гуманитарную помощь для более чем 2,5 млн человек на Украине, как передает Арменпресс, об этом заявил в среду генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш.

"Вместе с нашими партнерами мы доставили жизненно необходимую помощь для более чем 2,5 млн человек", - написал он в Twitter.

Гутерриш добавил, что в настоящее время на Украине находятся более 1,3 тыс. сотрудников ООН, которые занимаются оказанием гуманитарной помощи.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он неоднократно подчеркивал, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, цель заключается в демилитаризации и денацификации страны.