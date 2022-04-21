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В Армении подтверждено 6 новых случаев заражения коронавирусом

В Армении подтверждено 6 новых случаев заражения коронавирусом
ЕРЕВАН, 21 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 11:00 21 апреля в Армении подтверждено 422 805 случаев заболевания коронавирусом, из них 410 517 выздоровели, 8622 умерли.

1984 пациента в настоящее время получают реальное лечение от коронавируса.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает министерство здравоохранения РА.

За сутки проведено 3287 тестов, подтверждено 6 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 14 граждан, летальных исходов не зарегистрировано.

Общее количество тестов достигло 3 миллионов 26 тысяч 628.
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