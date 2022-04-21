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Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у берегов Никарагуа

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у берегов Никарагуа

Землетрясение магнитудой 6,7 зафиксировано в Тихом океане вблизи побережья Никарагуа. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился на расстоянии приблизительно 88 км к югу от города Леон (население около 144 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 18 км.

Информация об угрозе цунами, разрушениях и пострадавших не поступала.


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