Время в Ереване: 11:07:36,   21 Апрель

Премьеры Дании и Испании проводят встречу с Зеленским

Премьеры Дании и Испании проводят встречу с Зеленским

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и глава правительства Испании Педро Санчес, находящиеся в Киеве, проводят в настоящее время встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как передает Арменпресс, об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении датской правительственной канцелярии.

Стороны, в частности, обсудят обстановку на Украине, дальнейшую помощь этой стране и ситуацию с правами человека.

По словам Фредериксен, она заверит Зеленского в том, "что Дания продолжит помогать Украине" и что западные государства едины в вопросе поддержки украинского народа.

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]