Премьеры Дании и Испании проводят встречу с Зеленским

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и глава правительства Испании Педро Санчес, находящиеся в Киеве, проводят в настоящее время встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как передает Арменпресс, об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении датской правительственной канцелярии.

Стороны, в частности, обсудят обстановку на Украине, дальнейшую помощь этой стране и ситуацию с правами человека.

По словам Фредериксен, она заверит Зеленского в том, "что Дания продолжит помогать Украине" и что западные государства едины в вопросе поддержки украинского народа.