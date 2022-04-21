Цены на недвижимость в Тбилиси выросли на 4,2% в первом квартале 2022 года

Индекс цен жилой недвижимости в Тбилиси в первом квартале 2022 года вырос на 4,2% по сравнению с предыдущим кварталом. Как передает Арменпресс, об этом говорится в опубликованных в четверг статистических данных Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" ("Грузстат").

В первом квартале текущего года по сравнению с предыдущим кварталом на 5,4% выросли цены на квартиры, а на 2% - на собственные дома.

Цена 1 кв. м квартиры с "зеленым каркасом" в январе, феврале и марте в Тбилиси составила 3 077 лари (более $1 тыс.), что на 127 лари (около $42) больше, чем в предыдущем квартале. Стоимость 1 кв. м квартиры с "белым каркасом" составила 2 664 лари (более $879), что на 64 лари (более $21) больше, а цена 1 кв. м "черного каркаса" составила 2 280 лари (более $752), что на 70 лари (более $23) больше, чем в предыдущем квартале.

По данным "Грузстата", дороже всех квартиры стоят в столичных районах Мтацминда, Ваке и Крцаниси. Стоимость 1 кв. м квартиры в Мтацминда составляет 4 458 лари (более $1,4 тыс.), в Ваке - 3 690 (более $1,2 тыс.), а в Крцаниси - 3 143 лари (более $1 тыс.).