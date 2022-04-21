Австрия полностью отказалась от российской нефти

Австрия после начала военной операции РФ на Украине отказалась от закупок российской нефти, как передает Арменпресс, об этом сообщает газета Kurier со ссылкой на представителя OMV Group.

"Объемы закупки нефти в России всегда были очень низкими, с началом войны мы заменили ее другой нефтью с рынка", - цитирует газета представителя австрийской компании.

По данным Статистического управления страны и Ассоциации нефтяной промышленности, в 2021 году только 7,8% или 596 тыс. тонн австрийского импорта нефти пришлось на РФ.

При этом важнейшим поставщиком нефти в Австрию "уже много лет" является Казахстан - на него приходится 38,9% от всего импорта. На втором месте Ливия (22,1%), на третьем - Ирак (20,7%).