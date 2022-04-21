Телебашня Нижнего Новгорода осветилась цветами армянского флага

ЕРЕВАН, 21 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Нижегородская телебашня подсвечивается цветами армянского флага.



Как сообщает «Арменпресс», телебашня была освещена цветами армянского триколора в честь визита премьер-министра РА Никола Пашиняна.





Премьер-министр Никол Пашинян в рамках официального визита в Россию 20 апреля посетил Нижний Новгород.



Премьер-министр Республики Армения сначала посетил завод машиностроительной компании «Газ», где вместе с председателем правления предприятия Вадимом Сорокиным ознакомился с продукцией.

Затем Премьер-министр посетил Нижегородский Кремль, где возложил венок к вечному огню, отдав дань памяти жертвам Великой Отечественной войны.

Никол Пашинян посетил Государственный художественный музей Кремля, Колокольню, Аллею воинской славы и Михайло-Архангельский собор.

Премьер-министр провел приватную беседу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, в ходе которой обсудил возможности развития сотрудничества в различных сферах.

Глава исполнительной власти также посетил местную армянскую церковь Святого Спасителя, чтобы зажечь свечи.

Никол Пашинян завершил свой визит в Нижний Новгород встречей с представителями армянской общины, в ходе которой премьер-министр РА рассказал об итогах своего официального визита в Россию и ответил на различные вопросы.