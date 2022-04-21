Инфляция в еврозоне в марте достигла абсолютного рекорда - 7,4% в годовом исчислении, - увеличившись с 5,9% в феврале. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в опубликованной в четверг Евростатом окончательной оценке за март.

1 апреля в своем предварительном отчете Евростат оценивал инфляцию в зоне евро в 7,5%.

По данным Евростата, инфляция в 19 странах еврозоны ускорилась в феврале до 5,9%, что стало рекордным показателем за последние 25 лет. В 27 странах ЕС рост цен в годовом выражении в феврале составил и вовсе 6,2%. Основной вклад в общую инфляцию внесли подорожавшие энергоресурсы и сверхмягкая монетарная политика ЕЦБ.