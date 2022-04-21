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Украина планирует создать транспортные коридоры через страны Балтии

Украина планирует создать транспортные коридоры через страны Балтии

Министр экономики Эстонии Таави Аас заявил, что Украина намерена создать новые транспортные коридоры через страны Балтии из-за блокировки Россией украинских портов на Черном и Азовском морях, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Желание есть, но есть немало технических проблем, которые необходимо преодолеть, чтобы украинцы могли перевозить необходимый объем товаров", - сказал Аас порталу телерадиовещания ERR, комментируя встречи с украинскими специалистами.

По его словам, Киев в первую очередь хочет найти возможности для экспорта зерновых и металлопродукции на мировой рынок. В зависимости от специфики товара можно было бы использовать порты Балтийского моря, перевозя в них грузы в основном по железной дороге, добавил министр.

Прежде всего необходимо решить проблемы с пересечением границы по железной дороге, чтобы пустить больше поездов. Трудность также заключается в разной ширине колеи, отметил Аас.

"Давно пора пустить между тремя странами Балтии регулярный товарный поезд, который при необходимости смог обслуживать и украинские товары", - резюмировал он, подчеркнув, что в настоящее время важно быстро заключить соглашения с партнерами из Латвии и Литвы.


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