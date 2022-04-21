Украина планирует создать транспортные коридоры через страны Балтии

Министр экономики Эстонии Таави Аас заявил, что Украина намерена создать новые транспортные коридоры через страны Балтии из-за блокировки Россией украинских портов на Черном и Азовском морях, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Желание есть, но есть немало технических проблем, которые необходимо преодолеть, чтобы украинцы могли перевозить необходимый объем товаров", - сказал Аас порталу телерадиовещания ERR, комментируя встречи с украинскими специалистами.

По его словам, Киев в первую очередь хочет найти возможности для экспорта зерновых и металлопродукции на мировой рынок. В зависимости от специфики товара можно было бы использовать порты Балтийского моря, перевозя в них грузы в основном по железной дороге, добавил министр.

Прежде всего необходимо решить проблемы с пересечением границы по железной дороге, чтобы пустить больше поездов. Трудность также заключается в разной ширине колеи, отметил Аас.

"Давно пора пустить между тремя странами Балтии регулярный товарный поезд, который при необходимости смог обслуживать и украинские товары", - резюмировал он, подчеркнув, что в настоящее время важно быстро заключить соглашения с партнерами из Латвии и Литвы.