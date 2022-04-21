Половина смертей в Армении связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями: главный кардиолог
16:46, 21 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Половина смертей в Армении связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Как сообщает «Арменпресс», Об этом в беседе с журналистами на двухдневном научно-практическом мероприятии "Дислипидемия: диагностика и современные подходы к ведению" заявил главный кардиолог республики Гамлет Айрапетян.
По его словам, высокая концентрация холестерина в плазме крови является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. «Дислипидемия — это нарушение жирового обмена. Такие конференции помогают нашим специалистам лучше установить новейшие подходы к выявлению, профилактике и лечению этой проблемы», — сказал он.
Заместитель министра здравоохранения РА Армен Назарян в своем выступлении отметил, что по инициативе министерства создана рабочая группа по лечению, профилактике и выявлению сердечно-сосудистых заболеваний. «Благодаря работе этой группы мы сможем и дальше эксплуатировать существующие проблемы в сфере, находить решения, которые приведут к повышению качества лечения, улучшению здоровья нашего населения», — добавил замминистра.
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