Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 21-04-22

ЕРЕВАН, 21 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 21 апреля, курс доллара США сократился на 1.44 драмa и составил 467.77 драм. Курс евро вырос на 0.49 драмa и составил 509.82 драм. Курс российского рубля вырос на 0.23 драмa и составил 6.30 драм. Курс британского фунта сократился на 1.60 драмa и составил 610.95 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 308.24 драмa и составила 29319.58 драм. Цена серебра сократилась на 11.95 драмa и составила 378.99 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.