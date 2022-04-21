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Президент Украины встретился с премьерами Испании и Дании

Президент Украины встретился с премьерами Испании и Дании

Президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Испании Педро Санчесом и премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Как передает Арменпресс, об этом Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

Президент Украины опубликовал видео приветствия гостей и фотографирования с ними. Других подробностей встречи не сообщается.


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