Байден встретился с премьером Украины

Президент США Джо Байден принял в Белом доме премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом передают журналисты президентского пула.

"Президент Байден встретился сегодня с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Белом доме", - цитируют репортеры в Twitter сообщение Белого дома.

Встреча состоялась в преддверии выступления Байдена, в котором он, как ожидается, объявит о дополнительной военной и экономической помощи Украине на 1,3 миллиарда долларов.