В полицию поступил звонок о бомбе в самолете, осуществляющем рейс Ереван-Москва

21 апреля в 16:10 в полицию поступил звонок о том, что в самолете, осуществляющем рейс Ереван-Москва, заложена бомба.

Как сообщает Арменпресс, по данным полиции, сигнал был получен перед вылетом, и в данный момент проводятся проверки.