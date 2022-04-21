В Швеции прогнозируют пик COVID-19 в мае

Управление здравоохранения Швеции считает, что заболеваемость COVID-19 в стране может достигнуть пика в мае. Летом распространение инфекции, скорее всего, опустится до низкого уровня. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает ведомство в опубликованном в четверг пресс-релизе.

По прогнозам, доминировать будет омикрон-вариант ВА.2. При этом велика неопределенность из-за скрытых случаев заражения, поскольку тестирование проводится сейчас в основном в медучреждениях в крайне незначительных масштабах.

"Для снижения риска серьезных последствий COVID-19 важно, чтобы как можно больше людей согласились сделать предложенную вакцинацию, вне зависимости от прежних прививок", - отмечает в сообщении начальник одного из подразделений Лиса Бруверс.

В настоящее время вторая бустерная прививка предложена всем жителям страны старше 65 лет.