Парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за ситуации на Украине

Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил инициативу о продлении режима чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине еще на 60 дней. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил спикер Игорь Гросу.

Парламент Молдавии 24 февраля ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за ситуации на Украине и угроз безопасности Молдавии. Правительство обратилось к парламенту с просьбой продлить его действие еще на 60 дней.

"Проект решения о продлении режима чрезвычайного положения в Молдавии на 60 дней одобрен голосами 55 депутатов", - заявил Гросу.

Премьер Молдавии Наталья Гаврилица объяснила депутатам, что просьба правительства основывается на необходимости оперативно реагировать на события, которые могут угрожать безопасности и энергетической стабильности республики. Кроме того, власти не исключают, что в Молдавию могут прибывать новые волны беженцев с Украины.