Россия ввела санкции в отношении 61 гражданина Канады. Как сообщает Арменпресс, на сайте МИД РФ говорится:

“В ответ на постоянно вводимые официальной Оттавой антироссийские санкции, включая запрет на въезд в Канаду и иные дискриминационные меры против российских официальных лиц, военных, экспертов и журналистов, очередная группа канадских граждан вносится в «стоп-лист» на постоянной основе.

Указанным лицам (61 чел.), в числе которых – высшие государственные чиновники, действующие и отставные военнослужащие, представители экспертного сообщества и ведущих СМИ, непосредственно причастные к выработке, обоснованию и реализации русофобского курса правящего в Канаде режима, бессрочно запрещается въезд в Российскую Федерацию”.

Далее следует список лиц и отмечается: “В ближайшее время планируется новое объявление об очередном расширении российского «стоп-листа» в порядке ответной реакции на враждебные действия поддерживающего пробандеровский режим в Киеве Правительства Канады. С российской стороны будет продолжена принципиальная линия, предполагающая решительный отпор русофобским акциям официальной Оттавы, включая поставки оружия и попустительство отправке наемников на Украину.

Предупреждаем в этой связи канадских кураторов ВСУ и нацбатальонов об ответственности за совершенные их подопечными военные преступления. Виновные обязательно понесут наказание”.