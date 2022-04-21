США закрыли порты для российских судов

США запрещают российским судам доступ в свои порты в рамках санкций из-за спецоперации на Украине. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил американский президент Джо Байден.

"Сегодня я объявляю, что США запретят судам, связанным с Россией, заходить в наши порты, как это уже сделано в Европе. Это означает, что ни один корабль, который ходит под российским флагом, принадлежит или используется в российских интересах, не получит разрешения на швартовку в портах США или доступ к нашим берегам. Ни один", — сказал он.

Байден назвал вводимую меру "очередным критически значимым шагом, которые мы предпринимаем вместе с нашими партнерами в Евросоюзе, Великобритании, Канаде, чтобы лишить Россию выгод международной экономической системы, которыми они так пользовались в прошлом".