Премьер Дании заявила о предоставлении военной помощи Киеву на $90 млн

Дания намерена предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму $90 млн. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

Выступая в Киеве, премьер-министр королевства Метте Фредериксен также отметила, что ее страна будет поддерживать введение дальнейших антироссийских санкций.