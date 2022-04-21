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Премьер Дании заявила о предоставлении военной помощи Киеву на $90 млн

Премьер Дании заявила о предоставлении военной помощи Киеву на $90 млн

Дания намерена предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму $90 млн. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

Выступая в Киеве, премьер-министр королевства Метте Фредериксен также отметила, что ее страна будет поддерживать введение дальнейших антироссийских санкций.


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