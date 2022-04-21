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Очередное заседание правительства Армении состоится 22 апреля, в 15:00

Очередное заседание правительства Армении состоится 22 апреля, в 15:00

Очередное заседание правительства Армении состоится 22 апреля, в 15:00. Об этом сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.


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