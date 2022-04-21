Южная Корея испытала баллистические ракеты подводных лодок

Военные Республики Корея успешно провели испытательные пуски двух баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) в понедельник, 18 апреля. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники в правительстве.

Пуски были произведены с интервалом в 20 секунд из акватории Желтого моря с подлодки "Досан Ан Чхан Хо", снаряды пролетели около 400 км и поразили условные цели. Нынешние стрельбы демонстрируют, что вскоре эти ракеты могут быть приняты на вооружение, пишет агентство. За испытаниями наблюдал начальник управления национальной безопасности администрации президента Со Хун. В сентябре прошлого года Южная Корея провела первые испытания БРПЛ собственной разработки.

17 апреля Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях нового тактического вооружения. Южнокорейские военные информировали, что 16 апреля зафиксировали запуск двух снарядов с территории КНДР в сторону Японского моря. По сообщениям СМИ КНДР, тестовые стрельбы прошли успешно, испытанное вооружение значительно повысит огневую мощь передовых артиллерийских частей комплексов дальнего радиуса действия, а также улучшит эффективность тактических ядерных снарядов.