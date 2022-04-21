МИД Турции вызвал временного поверенного в делах Ирака на фоне военной операции

Министерство иностранных дел Турции вызвало в четверг временного поверенного в делах Ирака в связи с заявлениями Багдада о турецкой военной операции против членов Рабочей партии Курдистана (РПК).

"В наше министерство был вызван временный поверенный в делах Ирака, которому были переданы наши ожидания после заявлений иракских властей в отношении операции "Коготь - Замок", начатой 18 апреля 2022 года против террористических элементов на севере Ирака, и наше недовольство необоснованными обвинениями", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном заявлении официального представителя МИД Турции Танжу Бильгича.

Он также подчеркнул, что Анкара "будет продолжать принимать необходимые меры на основе права на самооборону до тех пор, пока иракские власти не предпримут конкретных и эффективных шагов" против членов РПК.

В ночь на понедельник ВС Турции начали новую военную операцию против членов РПК на севере Ирака, в ней задействованы ВВС страны и отряды спецназа. Турецкие истребители нанесли авиаудары по иракским регионам Метина, Зап и Авашин. Анкара считает РПК террористической организацией и одной из основных угроз национальной безопасности. ВС Турции периодически наносят точечные удары в Ираке по объектам, где у этой организации расположены лагеря, укрытия, командные пункты и склады с оружием. Санкцию на такие трансграничные операции военным дает парламент, который на протяжении последних лет продлевает соответствующий мандат, выдаваемый сроком на год. Багдад в свою очередь осуждает действия турецких военных, называя их нарушением суверенитета Ирака.